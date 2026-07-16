Минобороны временно возглавит первый заместитель Федорова — Алексей Вискуб

Министерство обороны Украины после отставки Михаила Федорова временно возглавит его первый заместитель Алексей Вискуб.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Кто возглавит Минобороны

Отметим, что Алексей Вискуб до назначения на должность первого заместителя министра обороны занимал пост первого заместителя министра цифровой трансформации.

Как указано на сайте Минобороны, на посту заместителя в Минцифры Вискуб отвечал за развитие "Дії" и государственных сервисов, реинжиниринг процессов, упрощение бюрократии.

"С началом полномасштабного вторжения в команде Минцифры занимался внедрением важных военных проектов — "Армия дронов", "Линия дронов", "Армия дронов.Бонус", — созданием дронно-штурмовых полков, формированием эшелонов экипажей БПЛА, развитием "малой" ПВО", — сообщили в ведомстве.

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Кто будет в МИД

По мнению Железняка, главой Министерства иностранных дел останется Андрей Сибига.

"Здесь нет никакой интриги… Его сейчас назначат правительством исполняющим обязанности. И.о. министра обороны пока не определен, и я думаю, что сейчас это решение принимать не будут",— сказал он.

Новый Кабмин и отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

До этого ряд СМИ и народных депутатов писали, что президент Владимир Зеленский хочет заменить его на Игоря Клименко — действующего главу МВД.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

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