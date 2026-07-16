Мерц привітав Корецького з призначенням і пообіцяв підтримку Україні

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав Сергія Корецького зі вступом на посаду Прем’єр-міністра України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті федерального канцлера.

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Підтримка України та слова привітання

У вітальному листі Мерц запевнив у подальшій підтримці України.

"Ви можете розраховувати на те, що Німеччина й надалі рішуче та потужно підтримуватиме Україну в її обороні від російської агресії", — зазначив він.

Канцлер наголосив, що Корецький очолює уряд у час великих викликів для країни. Він також висловив сподівання на розвиток відносин між Україною та Німеччиною в інтересах обох держав.

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Реформи та рішення Верховної Ради

Мерц закликав нового главу уряду продовжувати реформи.

"Щоб і надалі зміцнювати європейську перспективу України, я хотів би заохотити Вас до рішучої програми реформ. Будьте певні: ми твердо стоїмо поруч з Україною на цьому шляху", — заявив він.

Канцлер побажав Корецькому успіхів у виконанні завдань.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь уряд.

16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра.

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