Новопризначений прем’єр Корецький провів перше засідання уряду і визначив ключові пріоритети

Кабінет міністрів України провів перше засідання у новому складі та визначив ключові пріоритети роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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Перші рішення нового уряду

За словами глави уряду, під час засідання було окреслено першочергові завдання для міністрів.

"Провели перше засідання нового складу Кабінету міністрів. Визначили першочергові пріоритети. Дякую всім міністрам за готовність до інтенсивної роботи. Для кожного члена уряду головними критеріями будуть ефективність, відповідальність і результат", – зазначив Корецький.

Він наголосив, що уряд працюватиме в інтенсивному режимі, а виконання поставлених завдань контролюватиметься за конкретними результатами.

Окрему увагу, за його словами, приділятимуть питанням економічної стійкості, безпеки та підготовки країни до зимового періоду.

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14 липня Верховна Рада підтримала відставку Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь уряд.

16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра.

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