Сергея Федоренко назначили и.о. председателя "Нафтогаза"

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил временно исполняющим обязанности председателя компании коммерческого директора группы "Нафтогаз" Сергея Федоренко.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила "Экономическая правда".

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По данным СМИ, на должность временного руководителя рассматривались две кандидатуры – Сергей Федоренко и председатель АО "Укргазвидобуток" Юрий Ткачук.

До последнего основным претендентом считался именно Ткачук, однако накануне наблюдательный совет изменил свое решение и назначил исполняющим обязанности Федоренко.

Он будет руководить "Нафтогазом" до завершения конкурсного отбора и назначения полноценного генерального директора.

Сергей Федоренко: что известно?

Сергей Федоренко имеет более десяти лет опыта работы в энергетическом секторе.

С июля 2025 года - коммерческий директор (Chief Commercial Officer, CCO) Группы "Нафтогаз Украины". Отвечает за коммерческое направление деятельности компании, включая закупку и продажу природного газа и других энергоресурсов, а также координацию международных контрактов.

С 8 июля 2025 года также является членом правления НАК "Нафтогаз Украины".

2023–2025 - коммерческий директор ПАО "Укрнафта", где отвечал за: торговлю нефтепродуктами; логистику поставок; трейдинг природного газа и электроэнергии; развитие сети АЗС; B2B-продажи топлива.

2015–2023 - директор по коммерческим вопросам и член правления АО "Укргаздобыча".

2019–2022 - одновременно возглавлял компанию "Нафтогаз Oil Trading", которая занималась трейдингом энергоресурсов.

Федоренко считают менеджером из команды реформ, которая сначала работала в "Укргаздобыче", а затем перешла в "Укрнафту" и "Нафтогаз". Его специализация - коммерческая деятельность, трейдинг энергоресурсов, логистика и развитие топливного бизнеса. Именно этот опыт стал основанием для его назначения коммерческим директором "Нафтогаза".

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