США можуть почати довгострокові постачання скрапленого газу в Україну: "Нафтогаз" підписав меморандум

"Нафтогаз" та американська компанія Argent LNG заявили про намір побудувати довгострокове партнерство у сфері постачання скрапленого природного газу (СПГ/LNG) зі Сполучених Штатів Америки в Україну.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння сторони підписали в межах стратегії з диверсифікації джерел енергії та зміцнення енергетичної безпеки України, повідомляє "Нафтогаз".

Argent LNG – американська приватна енергетична компанія, яка спеціалізується на розробці та фінансуванні масштабних проєктів у сфері скрапленого природного газу (СПГ). Компанія фокусується на створенні СПГ-інфраструктури "нового покоління". Їхня бізнес-модель побудована на використанні середньомасштабних модульних технологій зрідження газу, що дозволяє будувати термінали швидше та з меншим впливом на довкілля (зокрема, завдяки використанню електроприводів замість газових турбін).

Логістика та маршрути: як американський газ потрапить в Україну

Сторони вже розпочали опрацювання моделей транспортування палива. Попередній план виглядає так:

скраплений природній газ відвантажуватимуть із майбутнього експортного терміналу Argent LNG, розташованого в порту Луїзіана (США);

газ доставлятимуть до європейських регазифікаційних терміналів;

надалі паливо транспортуватимуть в Україну та інші країни Центральної, Східної й Південної Європи. Для оптимізації постачань планують задіяти потужні українські підземні сховища газу (ПСГ).

Окремо "Нафтогаз" та Argent LNG планують залучити до фінансування проєкту фінансові установи уряду США та європейських партнерів.

Оцінка компанії

За словами очільника української компанії, ця угода є стратегічним кроком для всього вітчизняного енергоринку.

"Підписання Меморандуму є кроком до побудови довгострокового партнерства з американською LNG-галуззю. Це відповідає стратегії Нафтогазу з диверсифікації постачання газу та зміцнення енергетичної безпеки України", – наголосив CEO Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький.

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Нагадаємо, Хорватія планує збільшити потужність свого єдиного терміналу для імпорту скрапленого природного газу (СПГ) на адріатичному острові Крк майже на 30%.

Це рішення може посилити енергетичну безпеку Східної Європи та збільшити постачання газу в Україну.

Як повідомлялося, європейські країни продовжують шукати альтернативи російським енергоносіям. Зокрема, Нігерія, Нігер та Алжир планують побудувати газопровід протяжністю понад 4 тис. км, який постачатиме до Європи до 30 млрд кубометрів газу щорічно.

Водночас, за оцінками аналітиків, світовий ринок зрідженого природного газу (СПГ) перейде у стан надлишку пропозиції у 2028 році. Попри це, деякі країни Європи все ще продовжують купувати скраплений газ у Росії.

Зокрема, починаючи з 25 квітня Європейський Союз почав запроваджувати заборону на імпорт російського скрапленого газу на короткостроковій основі. Водночас постачання за довгостроковими контрактами можуть тривати до кінця цього року.

Раніше Європейський Союз домовився про швидшу, ніж раніше планувалося, поступову відмову від російського газу, прагнучи повністю розірвати зв'язки з колишнім ключовим постачальником енергії.

Угода передбачає заборону імпорту скрапленого природного газу з РФ до кінця 2026 року та припинення постачання трубопровідного газу за довгостроковими контрактами до 30 вересня 2027 року.

Як повідомлялося, на початку жовтня посли країн Європейського Союзу домовилися продовжити реалізацію плану щодо припинення імпорту російської нафти й газу до 2028 року, попри заперечення з боку Словаччини й Угорщини.

На початку вересня єврокомісар із питань енергетики Дан Йоргенсен заявив, що після ухвалення Європейським Союзом рішення про повну відмову від російських енергоресурсів це має означати, що навіть після встановлення миру в Україні ЄС не повернеться до закупівель у Росії.

У середині червня Європейська Комісія ухвалила законодавчу пропозицію, спрямовану на поступову відмову від імпорту російського газу та нафти в країни Євросоюзу до кінця 2027 року.

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