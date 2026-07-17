Один человек погиб и восемь получили ранения в результате вражеского нападения на автобус агрофирмы в Марганце. ФОТО
Вечером 17 июля российские войска нанесли удар по автобусу в Марганце в Никопольском районе Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что россияне нанесли удар FPV-дроном по автобусу агрофирмы. На нем работники как раз возвращались с работы домой.
Жертвы атаки
Сообщается, что 48-летний мужчина погиб на месте. Пострадали две женщины и шесть мужчин. Все они госпитализированы.
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