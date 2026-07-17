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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Один человек погиб и восемь получили ранения в результате вражеского нападения на автобус агрофирмы в Марганце. ФОТО

Вечером 17 июля российские войска нанесли удар по автобусу в Марганце в Никопольском районе Днепропетровской области, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

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РФ нанесла удар по автобусу агрофирмы в Марганце

Что известно

Отмечается, что россияне нанесли удар FPV-дроном по автобусу агрофирмы. На нем работники как раз возвращались с работы домой.

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Жертвы атаки

Сообщается, что 48-летний мужчина погиб на месте. Пострадали две женщины и шесть мужчин. Все они госпитализированы.

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Марганец (103) обстрел (33805) Днепропетровская область (5434) Никопольский район (840)
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