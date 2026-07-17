Одна людина загинула і восьмеро поранені через ворожу атаку на автобус агрофірми у Марганці. ФОТО

Російські війська увечері 17 липня завдали удару по автобусу у Марганці в Нікопольському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Зазначається, що росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому.

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Жертви атаки

Повідомляється, що 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані.

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