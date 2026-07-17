Одна людина загинула і восьмеро поранені через ворожу атаку на автобус агрофірми у Марганці. ФОТО
Російські війська увечері 17 липня завдали удару по автобусу у Марганці в Нікопольському районі Дніпропетровської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що росіяни вдарили FPV-дроном по автобусу агрофірми. На ньому працівники саме поверталися з роботи додому.
Жертви атаки
Повідомляється, що 48-річний чоловік загинув на місці. Постраждали двоє жінок та шестеро чоловіків. Всі вони госпіталізовані.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль