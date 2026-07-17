Нічні обстріли РФ: у Херсоні загибла та поранений, на Дніпропетровщині пошкоджено підприємства, пошту та АЗС (оновлено)

У ніч на 17 липня російські війська атакували Херсон і Дніпропетровську область. У Херсоні внаслідок обстрілів постраждали двоє цивільних, а на Дніпропетровщині пошкоджено підприємства та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У Херсоні поранено двох мирних жителів

Близько опівночі російські окупанти атакували центр Херсона ударним безпілотником, повідомили у Херсонської МВА.

Під удар потрапив 59-річний чоловік, який перебував на балконі. Він зазнав вибухової травми, уламкових поранень руки, забою тулуба та контузії. Постраждалого госпіталізували.

Близько 7:00 російські війська обстріляли житлові квартали Корабельного району Херсона. Внаслідок атаки тяжкі поранення дістала 70-річна жінка. У неї діагностували вибухову та відкриту черепно-мозкову травми, а також уламкові поранення грудної клітки. Потерпілу госпіталізували, медики надають їй всю необхідну допомогу.

Згодом, начальник ОВА Олександр Прокудін заявив, що у лікарні померла жінка.

"Померла літня жінка, яка зранку постраждала через російський обстріл будинку у Корабельному районі Херсона.

Медики до останнього намагалися врятувати тяжкопоранену херсонку. На жаль, поранення виявилися смертельними", - йдеться в повідомленні.

На Дніпропетровщині пошкоджено підприємства, пошту та АЗС

Упродовж ночі російські війська понад десять разів атакували Нікопольський та Дніпровський райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники й артилерію, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватне підприємство, відділення пошти та автозаправну станцію.

У Дніпрі через атаку виникла пожежа, також зазнав пошкоджень склад логістичної компанії.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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