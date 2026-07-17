Ночные обстрелы РФ: в Херсоне погибла и ранена, на Днепропетровщине повреждены предприятия, почта и АЗС (обновлено)

В ночь на 17 июля российские войска атаковали Херсон и Днепропетровскую область. В Херсоне в результате обстрелов пострадали двое мирных жителей, а в Днепропетровской области были повреждены предприятия и объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Херсоне ранены двое мирных жителей

Около полуночи российские оккупанты атаковали центр Херсона ударным беспилотником, сообщили в Херсонской ГВА.

Под удар попал 59-летний мужчина, который находился на балконе. Он получил взрывную травму, осколочные ранения руки, ушиб туловища и контузию. Пострадавшего госпитализировали.

Около 7:00 российские войска обстреляли жилые кварталы Корабельного района Херсона. В результате атаки тяжелые ранения получила 70-летняя женщина. У нее диагностировали взрывную и открытую черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения грудной клетки. Пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Впоследствии начальник ОВА Александр Прокудин заявил, что в больнице умерла женщина.

"Умерла пожилая женщина, которая с утра пострадала из-за российских обстрелов дома в Корабельном районе Херсона.

Медики до последнего пытались спасти тяжелораненую херсонку. К сожалению, ранения оказались смертельными", - говорится в сообщении.

В Днепропетровской области повреждены предприятия, почта и АЗС

В течение ночи российские войска более десяти раз атаковали Никопольский и Днепровский районы Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию, сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Червоногригоровская и Покровская громады. В результате обстрелов повреждены частное предприятие, почтовое отделение и автозаправочная станция.

В Днепре из-за атаки возник пожар, также были повреждены склад логистической компании.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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