Дроны, артиллерия и авиация РФ атаковали юг Украины: трое погибших, более 20 раненых

За сутки Россия подвергла Херсонскую и Николаевскую области обстрелам с использованием дронов и артиллерии: погибли три человека, десятки раненых, повреждены жилые дома, портовая инфраструктура, гражданские суда и предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили главы Херсонской ОВА Александр Прокудин и Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Обстрелы Херсонской области: погиб мужчина, 19 человек ранены

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Херсон и более 30 населенных пунктов области, применяя артиллерию и ударные беспилотники. В результате атак один человек погиб, еще 19 получили ранения.

Оккупанты атаковали критическую и социальную инфраструктуру, а также жилые кварталы. Повреждения получили два многоэтажных дома, 22 частных дома, почтовое отделение, вышка мобильной связи, магазин, хозяйственные постройки и частные автомобили.

По данным следствия, 15 июля около 18:15 российский FPV-дрон нанес удар по перекрестку улиц в Херсоне. В результате атаки погиб 53-летний мужчина, находившийся на улице.

Кроме того, к медикам обратилась 42-летняя жительница Херсона, пострадавшая во время атаки дрона накануне вечером. У нее диагностировали контузию, взрывную травму и осколочные ранения руки. После оказания помощи женщину перевели на амбулаторное лечение.

Также около 01:00 российский беспилотник атаковал село Краснопольское Борозенской громады. В результате удара 67-летняя женщина получила взрывную травму и осколочные ранения. Пострадавшую госпитализировали.

Дроны РФ атаковали Николаевскую область: две жертвы, тяжелораненый и разрушение инфраструктуры

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками типа Shahed/"Гербера" и дроном, предположительно, типа "Ланцет".

В результате атаки на портовую инфраструктуру Николаевского района погиб 61-летний мужчина. Также повреждены два гражданских судна.

Еще один удар пришелся на сельскохозяйственное предприятие в Новобужской общине. Погиб 67-летний мужчина, а 65-летний мужчина получил ранения. Его госпитализировали, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, но стабильное.

На предприятии повреждены складские помещения и автомобильная техника.

Вечером российские войска атаковали Очаковскую громаду ударным дроном, предположительно типа "Ланцет". В результате удара повреждено здание автозаправочной станции.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

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