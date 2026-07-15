Россияне убили двух человек и ранили 27 за сутки в Запорожской и Херсонской областях

За прошедшие сутки российские войска подвергли массированным обстрелам Запорожскую и Херсонскую области. В Запорожской области оккупанты нанесли 1031 удар по 58 населенным пунктам, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения. В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб еще один человек, 23 получили ранения, среди них - ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА и глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Запорожская область

Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району.

Всего за сутки оккупанты нанесли 1031 удар по 58 населенным пунктам Запорожской области.



▪️ Войска РФ нанесли 26 авиаударов по Запорожью, Камышевахе, Малокатериновке, Заречному, Веселянке, Юрковке, Розовке, Ясной Поляне, Новотроицкому, Новому Полю, Рыбальскому, Зоровке, Листовке, Барвиновке, Орехове, Вильнянке, Преображенке, Солнечном, Свободе, Никольском, Егоровке и Червоной Кринице.



▪️ 725 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Терноватое, Новотроицкое, Трудооленевку, Таврическое, Подгорное, Новоивановку, Каневское, Лежино, Листовку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Воздвижевку, Рыбное, Горькое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Преображенку, Новоселовку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Еленокoстантиновку.



▪️ Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Щербахам, Чаривному и Горькому.



▪️ 275 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривном, Белогорье, Святопетровку, Доброполье, Прилуки, Рыбное, Гуляйпольское, Староукраинку и Цветковое.

▪️ Войска РФ нанесли 26 авиаударов по Запорожью, Камышевахе, Малокатериновке, Заречному, Веселянке, Юрковке, Розовке, Ясной Поляне, Новотроицкому, Новому Полю, Рыбальскому, Зоровке, Листовке, Барвиновке, Орехове, Вильнянке, Преображенке, Солнечном, Свободе, Никольском, Егоровке и Червоной Кринице. ▪️ 725 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Терноватое, Новотроицкое, Трудооленевку, Таврическое, Подгорное, Новоивановку, Каневское, Лежино, Листовку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Гуляйпольское, Воздвижевку, Рыбное, Горькое, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветково, Преображенку, Новоселовку, Косовцево, Новое Запорожье, Верхнюю Терсу и Еленокoстантиновку. ▪️ Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Щербахам, Чаривному и Горькому. ▪️ 275 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривном, Белогорье, Святопетровку, Доброполье, Прилуки, Рыбное, Гуляйпольское, Староукраинку и Цветковое. Поступило 94 сообщения о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

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Херсонская область

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Зимовник, Золотая Балка, Ингулец, Качкаровка, Антоновка, Кизомис, Николаевка, Нововоронцовка, Беляевка, Борозенское, Велетенское, Нововоскресенское, Новорайск, Александровка, Урожайное, Чаривное, Червоное, Широкая Балка, Янтарное, Петропавловка, Понятовка, Приднепровское, Раковка, Садовое, Софиевка, Станислав, Степное, Токаровка, Тягинка, Республиканец, Разлив и город Херсон.

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажных дома и 2 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, маршрутные автобусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе 1 ребенок.

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