Семь авиабомб за полчаса: Россия разрушила школу, церковь и дома на Херсонщине, - ОВА. ВИДЕО

Российские войска нанесли мощный авиаудар по Музыковской громаде Херсонской области. В результате атаки серьезно повреждены учебное заведение, церковь, жилые дома и гражданские автомобили. Также известно о двух раненых мирных жителях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По его словам, одна из российских авиабомб попала непосредственно в местную школу. Один из корпусов учебного заведения практически разрушен — здание частично обрушилось. Взрывной волной выбило большинство окон, разрушена кровля, повреждены стены, перекрытия и учебные кабинеты.

Помимо школы, под удар попали частные жилые дома, одна из местных церквей и легковые автомобили. В результате обстрела ранены две женщины в возрасте 40 и 78 лет. Медики оказали им необходимую помощь.

Зеленовку обрушили семью авиабомбами

Также российские войска атаковали поселок Зеленовка. По информации начальника ОВА, примерно за 30 минут оккупанты сбросили на населенный пункт семь управляемых авиабомб.

В результате удара повреждено около десяти жилых домов и дом культуры. В нескольких домах возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали, несмотря на угрозу повторных ударов.

В больнице остаются две несовершеннолетние сестры

Александр Прокудин также уточнил информацию о пострадавших в Зеленовке. По его словам, две сестры в возрасте 11 и 17 лет, рядом с домом которых взорвалась одна из авиабомб, находятся в больнице.

Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Девочки остаются под наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

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