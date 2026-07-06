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Новости Атака РФ КАБами по Херсону
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Россия нанесла удары КАБами по Херсонской области: ранены двое детей, - ГВА

Двое детей пострадали в результате удара КАБ по Херсонской области

В поселке Зеленовка в Херсонской области в результате российского удара управляемыми авиабомбами пострадали две девочки в возрасте 11 и 17 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в соцсетях начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько.

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По его словам, обе пострадавшие получили осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

Девочек госпитализировали в медицинское учреждение для проведения дополнительного обследования и оказания необходимой помощи. Информация об их состоянии пока не сообщается.

Читайте: Рашисты обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне: погибли двое мужчин, есть раненые. ФОТОрепортаж

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обстрел (33588) атака (1693) КАБ (565) Херсонская область (5810)
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