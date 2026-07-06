Рашисты обстреляли гражданский автомобиль в Херсоне: погибли двое мужчин, есть раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские захватчики обстреляли гражданский автомобиль в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Последствия ударов

"В результате удара БПЛА смертельные травмы получили мужчины в возрасте примерно 52 и 58 лет. Мои соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также ранены две женщины 53 и 54 лет.

В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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