Рашисти вдарили по цивільному авто у Херсоні: загинули двоє чоловіків, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки ударів

"Внаслідок удару БпЛА травми, несумісні з життям, дістали чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років. Мої співчуття рідним та близьким вбитих", - йдеться в повідомленні.

Поранено також двох жінок 53 та 54 років.

Наразі потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Читайте: Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації: де вони розташовані





