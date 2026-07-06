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Новини Фото Обстріли Херсона
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Рашисти вдарили по цивільному авто у Херсоні: загинули двоє чоловіків, є поранені. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ударів

"Внаслідок удару БпЛА травми, несумісні з життям, дістали чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років. Мої співчуття рідним та близьким вбитих", - йдеться в повідомленні.

Поранено також двох жінок 53 та 54 років.

Наразі потерпілим надають необхідну меддопомогу.

Читайте: Після атаки РФ у Вишневому відкрили пункти евакуації: де вони розташовані

Цивільне авто атакувала РФ у Херсоні: є загиблі та поранені
Цивільне авто атакувала РФ у Херсоні: є загиблі та поранені
Цивільне авто атакувала РФ у Херсоні: є загиблі та поранені

Автор: 

обстріл (35018) Херсон (3917) Херсонська область (6807) Херсонський район (953)
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