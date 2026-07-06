936 5
Рашисти вдарили по цивільному авто у Херсоні: загинули двоє чоловіків, є поранені. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ударів
"Внаслідок удару БпЛА травми, несумісні з життям, дістали чоловіки віком орієнтовно 52 та 58 років. Мої співчуття рідним та близьким вбитих", - йдеться в повідомленні.
Поранено також двох жінок 53 та 54 років.
Наразі потерпілим надають необхідну меддопомогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль