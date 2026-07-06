Росія вдарила КАБами по Херсонщині: поранені дві дитини, - МВА

У селищі Зеленівка на Херсонщині внаслідок російського удару керованими авіабомбами постраждали дві дівчини віком 11 та 17 років.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише в соцмережах начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, обидві постраждалі отримали уламкові поранення та мінно-вибухові травми.

Дівчат госпіталізували до медичного закладу для проведення дообстеження та надання необхідної допомоги. Інформації про їхній стан наразі не повідомляють.

Читайте: Рашисти вдарили по цивільному авто у Херсоні: загинули двоє чоловіків, є поранені. ФОТОрепортаж