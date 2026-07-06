Сім авіабомб за пів години: Росія зруйнувала школу, церкву та будинки на Херсонщині, - ОВА. ВIДЕО

Російські війська завдали потужного авіаудару по Музиківській громаді Херсонської області. Внаслідок атаки серйозно пошкоджені навчальний заклад, церква, житлові будинки та цивільні автомобілі. Також відомо про двох поранених мирних жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За його словами, одна з російських авіабомб влучила безпосередньо в місцеву школу. Один із корпусів навчального закладу практично зруйнований – будівля частково обвалилася. Вибуховою хвилею вибило більшість вікон, зруйновано покрівлю, пошкоджено стіни, перекриття та навчальні кабінети.

Окрім школи, під удар потрапили приватні житлові будинки, одна з місцевих церков і легкові автомобілі. Унаслідок обстрілу поранення отримали дві жінки віком 40 та 78 років. Медики надали їм необхідну допомогу.

Зеленівку накрили сімома авіабомбами

Також російські війська атакували селище Зеленівка. За інформацією начальника ОВА, приблизно за 30 хвилин окупанти скинули на населений пункт сім керованих авіабомб.

Унаслідок удару пошкоджено близько десяти житлових будинків та будинок культури. У кількох оселях виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, попри загрозу повторних ударів.

У лікарні залишаються дві неповнолітні сестри

Олександр Прокудін також уточнив інформацію про постраждалих у Зеленівці. За його словами, дві сестри віком 11 та 17 років, поряд із будинком яких вибухнула одна з авіабомб, перебувають у лікарні.

Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. Дівчата залишаються під наглядом медиків і отримують необхідне лікування.

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