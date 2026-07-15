Росіяни вбили двох людей і поранили 27 за добу на Запоріжжі та Херсонщині

Російські війська за минулу добу масовано атакували Запорізьку та Херсонську області. На Запоріжжі окупанти завдали 1031 удару по 58 населених пунктах, унаслідок чого загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. На Херсонщині через російські обстріли загинула ще одна людина, 23 отримали поранення, серед них дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Херсонській ОВА та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Запорізька область

Одна людина загинула, ще четверо – дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1031 удару по 58 населених пунктах Запорізької області.



▪️ Війська рф здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Малокатеринівці, Зарічному, Веселянці, Юрківці, Розівці, Ясній Поляні, Новотроїцькому, Новому Полю, Рибальському, Зорівці, Листівці, Барвінівці, Оріхову, Вільнянці, Преображенці, Сонячному, Свободі, Микільському, Єгорівці та Червоній Криниці.



▪️ 725 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Тернувате, Новотроїцьке, Трудооленівку, Таврійське, Підгірне, Новоіванівку, Канівське, Лежине, Листівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Оленокостянтинівку.



▪️ Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Щербаках, Чарівному та Гіркому.



▪️ 275 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці та Цвітковому.

▪️ Війська рф здійснили 26 авіаційних ударів по Запоріжжю, Комишувасі, Малокатеринівці, Зарічному, Веселянці, Юрківці, Розівці, Ясній Поляні, Новотроїцькому, Новому Полю, Рибальському, Зорівці, Листівці, Барвінівці, Оріхову, Вільнянці, Преображенці, Сонячному, Свободі, Микільському, Єгорівці та Червоній Криниці. ▪️ 725 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Тернувате, Новотроїцьке, Трудооленівку, Таврійське, Підгірне, Новоіванівку, Канівське, Лежине, Листівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Рибне, Гірке, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку, Новоселівку, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Верхню Терсу та Оленокостянтинівку. ▪️ Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Малій Токмачці, Щербаках, Чарівному та Гіркому. ▪️ 275 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці та Цвітковому. Надійшло 94 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

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Херсонщина

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Зимівник, Золота Балка, Інгулець, Качкарівка, Антонівка, Кізомис, Миколаївка, Нововоронцовка, Біляївка, Борозенське, Велетенське, Нововоскресенське, Новорайськ, Олександрівка, Урожайне, Чарівне, Червоне, Широка Балка, Янтарне, Петропавлівка, Понятівка, Придніпровське, Раківка, Садове, Софіївка, Станіслав, Степне, Токарівка, Тягинка, Республіканець, Розлив та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, маршрутні автобуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 23 - дістали поранення, з них - 1 дитина.

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