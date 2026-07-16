Дрони, артилерія та авіація РФ атакували південь України: троє загиблих, понад 20 поранених

Росія за добу атакувала Херсонщину та Миколаївщину дронами й артилерією: загинули троє людей, десятки поранених, пошкоджено житлові будинки, портову інфраструктуру, цивільні судна та підприємства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальники Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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Обстріли Херсонщини: загинув чоловік, 19 людей поранені

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали Херсон та понад 30 населених пунктів області, застосовуючи артилерію й ударні безпілотники. Внаслідок атак одна людина загинула, ще 19 дістали поранення.

Окупанти атакували критичну та соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали. Пошкоджень зазнали дві багатоповерхівки, 22 приватні будинки, поштове відділення, вежа мобільного зв'язку, магазин, господарські споруди та приватні автомобілі.

За даними слідства, 15 липня близько 18:15 російський FPV-дрон вдарив по перехрестю вулиць у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 53-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Крім того, до медиків звернулася 42-річна жителька Херсона, яка постраждала під час дронової атаки напередодні ввечері. У неї діагностували контузію, вибухову травму та уламкові поранення руки. Після надання допомоги жінку перевели на амбулаторне лікування.

Також близько 01:00 російський безпілотник атакував село Краснопільське Борозенської громади. Внаслідок удару 67-річна жінка отримала вибухову травму та уламкові поранення. Потерпілу госпіталізували.

Дрони РФ атакували Миколаївщину: дві жертви, тяжкопоранений та руйнування інфраструктури

Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками типу Shahed/"Гербера" та дроном, імовірно, типу "Ланцет".

Внаслідок атаки на портову інфраструктуру Миколаївського району загинув 61-річний чоловік. Також пошкоджено два цивільні судна.

Ще один удар припав по сільськогосподарському підприємству в Новобузькій громаді. Загинув 67-річний чоловік, а 65-річний чоловік отримав поранення. Його госпіталізували, стан потерпілого медики оцінюють як тяжкий, але стабільний.

На підприємстві пошкоджено складські приміщення та автомобільну техніку.

Увечері російські війська атакували Очаківську громаду ударним дроном, попередньо типу "Ланцет". Внаслідок удару пошкоджено будівлю автозаправної станції.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

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