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РФ атакувала Криворізький район: загинув водій фури, серед поранених - 13-річний хлопчик. ФОТО

Вдень 15 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та поранені

За даними ОВА, одна людина загинула, двоє дістали поранень через атаку ворога на Криворізький район.

  • У Софіївській громаді на трасі загинув 62-річний водій вантажівки.
  • У Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Чернігівщину та Дніпропетровщину: загинув чоловік, є поранений і руйнування. ФОТОрепортаж

удар рф по вантажівці біля Кривого Рогу

Автор: 

обстріл (35150) жертва (304) Дніпропетровська область (5249) Криворізький район (438)
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