РФ атакувала Криворізький район: загинув водій фури, серед поранених - 13-річний хлопчик. ФОТО

Вдень 15 липня 2026 року війська РФ завдали ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва та поранені

За даними ОВА, одна людина загинула, двоє дістали поранень через атаку ворога на Криворізький район.

У Софіївській громаді на трасі загинув 62-річний водій вантажівки.

У Глеюватській громаді постраждали 13-річний хлопчик та 69-річна жінка. Медики надали їм необхідну допомогу.

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