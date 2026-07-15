РФ атаковала Криворожский район: погиб водитель грузовика, среди раненых - 13-летний мальчик. ФОТО
Днём 15 июля 2026 года войска РФ нанесли удары по Криворожскому району Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть погибший и раненые
По данным ОГА, один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки врага на Криворожский район.
- В Софиевской громаде на трассе погиб 62-летний водитель грузовика.
- В Глеюватской громаде пострадали 13-летний мальчик и 69-летняя женщина. Медики оказали им необходимую помощь.
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