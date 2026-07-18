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Окупанти вдарили по Чернігівщині та Сумщині: серед постраждалих – діти. ФОТОрепортаж

Увечері 17 липня окупанти атакували ударним безпілотником Новгород-Сіверський на Чернігівщині, а протягом доби завдали серії ударів по населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, серед них – діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили МВС України та у поліції Сумської області.

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На Чернігівщині дрон влучив у житловий будинок

Увечері російські війська атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником, який влучив у житловий будинок.

Унаслідок атаки поранення дістали п'ятеро людей – батьки та троє дітей 2009, 2014 і 2019 років народження.

Унаслідок російських атак на Чернігівську область постраждали діти
Унаслідок російських атак на Чернігівську область постраждали діти
Унаслідок російських атак на Чернігівську область постраждали діти
Унаслідок російських атак на Чернігівську область постраждали діти

На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки ворожого удару.

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На Сумщині постраждали семеро людей, серед них двоє дітей

У ніч на 17 липня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді. Внаслідок атаки постраждали 52-річна жінка та 6-річна дівчинка. Під час іншого обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік.

Після атаки ударних безпілотників гостру реакцію на стрес зазнали 55-річна жінка та 56-річний чоловік.

Крім того, до медичного закладу звернулася 14-річна дівчина, яка отримала травми під час російського удару по Сумах 16 липня.

Атаки на Сумщину 17 липня
Атаки на Сумщину 17 липня

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури, магазини та автомобілі.

У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника поранення дістала 77-річна жінка.

Також пошкоджено житловий будинок і сільськогосподарську техніку.

Сумщина
Сумщина

У Конотопському та Шосткинському районах російські удари пошкодили об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.

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обстріл (35185) Сумська область (4905) Чернігівська область (1421)
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