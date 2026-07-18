Окупанти вдарили по Чернігівщині та Сумщині: серед постраждалих – діти. ФОТОрепортаж
Увечері 17 липня окупанти атакували ударним безпілотником Новгород-Сіверський на Чернігівщині, а протягом доби завдали серії ударів по населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак постраждали мирні жителі, серед них – діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили МВС України та у поліції Сумської області.
На Чернігівщині дрон влучив у житловий будинок
Увечері російські війська атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником, який влучив у житловий будинок.
Унаслідок атаки поранення дістали п'ятеро людей – батьки та троє дітей 2009, 2014 і 2019 років народження.
На місці працюють рятувальники, які ліквідовують наслідки ворожого удару.
На Сумщині постраждали семеро людей, серед них двоє дітей
У ніч на 17 липня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Сумській громаді. Внаслідок атаки постраждали 52-річна жінка та 6-річна дівчинка. Під час іншого обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік.
Після атаки ударних безпілотників гостру реакцію на стрес зазнали 55-річна жінка та 56-річний чоловік.
Крім того, до медичного закладу звернулася 14-річна дівчина, яка отримала травми під час російського удару по Сумах 16 липня.
Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, об'єкти цивільної інфраструктури, магазини та автомобілі.
У Великописарівській громаді внаслідок удару російського безпілотника поранення дістала 77-річна жінка.
Також пошкоджено житловий будинок і сільськогосподарську техніку.
У Конотопському та Шосткинському районах російські удари пошкодили об'єкти інфраструктури, житлові будинки та автомобілі.
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