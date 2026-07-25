Ворог атакував Сумську громаду: двоє загиблих, є постраждалі

Пізно ввечері 24 липня російські війська атакували безпілотником об’єкт цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інфомує Цензор.НЕТ.

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Є жертви та постраждалі

"Російський ударний БпЛА, попередньо реактивного типу, поцілив по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджені складські приміщення та транспорт", - сказано в повідомленні.

За оновленими даними, загинули двоє чоловіків, їхні особи встановлюються. Також відомо, що є постраждалі.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що ворог влучив по об’єкту цивільної інфраструктури в Зарічному районі міста.

Також в Ковпаківському районі росіян атакували АЗС та дах багатоквартирного будинку.

Двоє загиблих, ще троє постраждали.

"На місцях працюють усі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількості постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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