Росія атакувала Чернігівщину та Сумщину: є загиблі, десятки пошкоджених об’єктів. ФОТОрепортаж

Російські війська продовжують обстріли прикордонних регіонів України. Протягом минулої доби під ударами опинилися Чернігівська та Сумська області. Внаслідок атак є загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджено житлові будинки, підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, енергетики та зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Чернігівщина

У Куликівці внаслідок атаки російських дронів-камікадзе типу "Герань" поранення дістали троє цивільних. Усіх постраждалих госпіталізували до медичних закладів Чернігова, де вони отримують необхідну допомогу, повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Протягом дня російські війська атакували Семенівку FPV-дронами. Внаслідок ударів пошкоджено автомобілі, сталося влучання на територію приватного домоволодіння, виникла пожежа господарської будівлі. Увечері безпілотник влучив у дах міського будинку культури.

Також увечері ударні дрони атакували два сільськогосподарські підприємства в одному із сіл Корюківської громади. Через атаку виникла пожежа, знищено господарську споруду, транспорт, обладнання та запаси насіння.

Крім того, протягом доби російські війська завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури та зв'язку.





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Сумщина

За даними поліції, протягом доби російські війська обстріляли 17 територіальних громад Сумської області. Внаслідок атак загинули чотири людини, ще дев'ятеро дістали поранення, повідомили у поліції.

У Сумській міській громаді через влучання ворожого безпілотника загинули двоє чоловіків віком 48 та 49 років. Особу ще одного загиблого наразі встановлюють. Поранення дістав 33-річний чоловік, ще один 28-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

У Великописарівській громаді помер 51-річний чоловік, який дістав тяжкі поранення під час російської атаки дроном 23 липня.

У Кролевецькій громаді внаслідок удару безпілотника травмовано 41-річного чоловіка, також встановлюється особа ще одного постраждалого.

У Миколаївській громаді поранення дістали двоє мирних жителів, у Буринській громаді постраждав 53-річний чоловік, а у Шосткинській - 46-річний чоловік.

Також до лікарні звернулася 54-річна жінка, яка була поранена під час атаки російського дрона по Середино-Будській громаді 23 липня.

Унаслідок російських обстрілів на Сумщині пошкоджено житлові будинки, підприємства, об'єкти критичної інфраструктури, автозаправні станції, транспортні засоби, об'єкти зв'язку та іншу цивільну інфраструктуру.







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