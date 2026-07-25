Троє водіїв загинули внаслідок російського удару по сортувальному терміналу "Нової пошти" в Сумах. ФОТО

У ніч проти 25 липня російський реактивний БпЛА влучив по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах, унаслідок чого є загиблі.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров та пресслужба "Нової пошти".

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Що відомо

Як розповів Григоров, на місці влучання виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати та швидко ліквідовувати наслідки удару.

В епіцентрі удару виявили тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські. Дорогою до лікарні він помер.

Повідомляється, що загиблим було 43, 53 та 48 років.

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"Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де перебували та працювали люди. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав голова ОВА.

Є також поранені

У компанії розповіли, що внаслідок атаки загинуло троє водіїв партнерів-перевізників. Співробітники терміналу "Нової пошти" не постраждали.

"Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що є і поранені водії. Їхній стан стабільний і життю нічого не загрожує.

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"Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. "Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - додали в компанії.