Троє водіїв загинули внаслідок російського удару по сортувальному терміналу "Нової пошти" в Сумах. ФОТО
У ніч проти 25 липня російський реактивний БпЛА влучив по території автодвору сортувального терміналу "Нової пошти" в Сумах, унаслідок чого є загиблі.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров та пресслужба "Нової пошти".
Що відомо
Як розповів Григоров, на місці влучання виникла масштабна пожежа. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати та швидко ліквідовувати наслідки удару.
В епіцентрі удару виявили тіла двох загиблих. Ще одного чоловіка з вкрай тяжкими пораненнями з місця удару евакуювали поліцейські. Дорогою до лікарні він помер.
Повідомляється, що загиблим було 43, 53 та 48 років.
"Росіяни свідомо вдарили по цивільному об’єкту, де перебували та працювали люди. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - додав голова ОВА.
Є також поранені
У компанії розповіли, що внаслідок атаки загинуло троє водіїв партнерів-перевізників. Співробітники терміналу "Нової пошти" не постраждали.
"Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що є і поранені водії. Їхній стан стабільний і життю нічого не загрожує.
"Ми компенсуємо клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. "Нова пошта" задіяла резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби, щоб мінімізувати можливі затримки в доставці", - додали в компанії.
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