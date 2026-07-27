Удар КАБом по Запорожью: погиб 67-летний мужчина, продолжаются поиски людей под завалами. ВИДЕО+ФОТО

В течение ночи враг атаковал Запорожье беспилотниками и КАБами. В результате одного из ударов был поврежден жилой дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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По предварительным данным, российский удар также повредил квартиру в многоэтажном доме.

"Управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину.

Под завалами могут находиться еще люди.

Ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина. Медики оказали им необходимую помощь", - сообщил Федоров

Из-под завалов спасли 22-летнего парня

Позже Иван Федоров сообщил, что спасателям удалось извлечь из-под завалов 22-летнего молодого человека.

По его словам, жизни спасенного ничего не угрожает. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

"Живой! В Запорожье 22-летнего парня извлекли из-под завалов дома, разрушенного российским КАБом. Он находится под наблюдением врачей, его жизни пока ничего не угрожает", - отметил Федоров.

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