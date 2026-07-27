Оккупанты вновь нанесли удары КАБами по Запорожью: двое раненых. ФОТО

Днём российские захватчики во второй раз нанесли удары с помощью КАБ по Запорожью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

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В результате удара повреждены частные дома, автомобили и нежилые здания.

"По меньшей мере два человека ранены - таковы предварительные итоги вражеской атаки на Запорожье.



Мужчине и женщине, получившим ранения в результате российских ударов, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил Федоров.

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Последствия атаки





