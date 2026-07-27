Воздушные силы по координатам аэроразведки морпехотинцев 34-й бригады разгромили пункт управления российских операторов БПЛА в Олешках. ВИДЕО
Воздушные силы Украины нанесли авиаудар по пункту управления российских операторов беспилотников во временно оккупированных Олешках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после проведения аэроразведки военнослужащие 34-й отдельной бригады морской пехоты передали координаты цели экипажам истребителей, которые нанесли удар авиабомбами по зданию, где находились российские операторы БПЛА.
Вследствие точного поражения пункт управления был уничтожен вместе с российскими операторами беспилотников.
Кадрами поделились военнослужащие 34-й отдельной бригады морской пехоты в своём Telegram-канале.
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