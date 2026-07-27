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Дронари Lasar’s Group поразили комплексы ПВО ЗРК "Бук-М3" и С-300 оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО
Бойцы отдельного отряда специального назначения Lasar’s Group Национальной гвардии Украины поразили два российских комплекса противовоздушной обороны на Константиновском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, аналитики подразделения определили вероятный район расположения российских средств ПВО, после чего экипажи аэроразведки провели разведку глубоко за линией боевого столкновения.
Украинские беспилотники обнаружили укрытие, где под прикрытием находились зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и С-300. После подтверждения координат по целям выполнили ударные дроны, поразив оба комплекса.
Вследствие ударов дронов российская система противовоздушной обороны на Константиновском направлении была выведена из строя.
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