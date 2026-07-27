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Дронарі Lasar’s Group уразили комплекси ППО ЗРК "Бук-М3" та С-300 окупантів на Костянтинівському напрямку. ВIДЕО

Бійці окремого загону спеціального призначення Lasar’s Group Національної гвардії України уразили два російські комплекси протиповітряної оборони на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, аналітики підрозділу встановили ймовірний район розташування російських засобів ППО, після чого екіпажі аеророзвідки провели розвідку глибоко за лінією бойового зіткнення.

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Українські безпілотники виявили схованку, де під укриттям перебували зенітні ракетні комплекси "Бук-М3" та С-300. Після підтвердження координат по цілях відпрацювали ударні дрони, уразивши обидва комплекси.

Унаслідок уражень дронами російська система протиповітряної оборони на Костянтинівському напрямку була виведена з ладу.

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Автор: 

армія рф (21952) спецпризначенці (281) знищення (10711) Донецька область (11560) Національна гвардія НГУ (1813) дрони (8457) ЗРК (301) Краматорський район (1384) Костянтинівка (618)
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