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Дронарі бригади "Гарт" спалили бензовоз, паливні цистерни та 7 військових автівок окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" завдали вогневого ураження по російській логістиці та вогневих засобах на Південно-Слобожанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти знищили замасковану в лісосмузі гармату, паливні цистерни, бензовоз, а також 7 військових автомобілів, які окупанти використовували для перевезення особового складу та боєприпасів.
Унаслідок ударів російські війська втратили значну частину транспортної та паливної логістики, що ускладнить забезпечення їхніх підрозділів на цій ділянці фронту.
Відео оприлюднили військовослужбовці прикордонної бригади "Гарт" у своєму телеграм-каналі.
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