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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів Удари по логістиці РФ
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Дронарі бригади "Гарт" спалили бензовоз, паливні цистерни та 7 військових автівок окупантів на Південно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади "Гарт" завдали вогневого ураження по російській логістиці та вогневих засобах на Південно-Слобожанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти знищили замасковану в лісосмузі гармату, паливні цистерни, бензовоз, а також 7 військових автомобілів, які окупанти використовували для перевезення особового складу та боєприпасів.

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Унаслідок ударів російські війська втратили значну частину транспортної та паливної логістики, що ускладнить забезпечення їхніх підрозділів на цій ділянці фронту.

Відео оприлюднили військовослужбовці прикордонної бригади "Гарт" у своєму телеграм-каналі.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6387) прикордонники (1274) знищення (10711) артилерія (940) логістика (178) дрони (8457)
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