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Дронщики бригады "Гарт" сожгли бензовоз, топливные цистерны и 7 военных автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Разведывательно-ударные группы БПЛА пограничной бригады "Гарт" нанесли огневой удар по российской логистике и огневым средствам на Южно-Слобожанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты уничтожили замаскированную в лесополосе пушку, топливные цистерны, бензовоз, а также 7 военных автомобилей, которые оккупанты использовали для перевозки личного состава и боеприпасов.
В результате ударов российские войска потеряли значительную часть транспортной и топливной логистики, что затруднит обеспечение их подразделений на этом участке фронта.
Видео обнародовали военнослужащие пограничной бригады "Гарт" в своём Telegram-канале.
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