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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Боец бригады "Помста" снимает на видео уничтоженных оккупантов в перелеске: "Тело полностью сожжено! Как вообще можно так сгореть?!". ВИДЕО 18+

Артиллерист подразделения "Unit-A" бригады "Помста" с позывным "Абонент" показал кадры лесополосы, превратившейся в кладбище для российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео запечатлены десятки тел российских военных, которые уже превратились в скелеты.

Судя по кадрам, российское командование даже не пытается эвакуировать останки своих погибших солдат. Вся лесополоса на десятки метров вперед усыпана костями оккупантов, вторгшихся на украинскую землю.

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Автор: 

армия РФ (23804) Госпогранслужба (7403) уничтожение (10401)
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Топ комментарии
+10
**** приперлися в Україну щоб здохнути як худоба. Кацап то не людина.
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27.07.2026 11:31 Ответить
+6
Кацап гарне добриво для землі)))
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27.07.2026 11:31 Ответить
+5
И ещё один интересный момент, кацапа со всеми зубами можно было эвакуировать и выставлять как ценный экспонат в любом антропологическом музее...
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27.07.2026 11:36 Ответить

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