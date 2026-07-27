Боец бригады "Помста" снимает на видео уничтоженных оккупантов в перелеске: "Тело полностью сожжено! Как вообще можно так сгореть?!". ВИДЕО 18+

Артиллерист подразделения "Unit-A" бригады "Помста" с позывным "Абонент" показал кадры лесополосы, превратившейся в кладбище для российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео запечатлены десятки тел российских военных, которые уже превратились в скелеты.

Судя по кадрам, российское командование даже не пытается эвакуировать останки своих погибших солдат. Вся лесополоса на десятки метров вперед усыпана костями оккупантов, вторгшихся на украинскую землю.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россиянин голым задом "обезвредил" украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО 18+