Боец бригады "Помста" снимает на видео уничтоженных оккупантов в перелеске: "Тело полностью сожжено! Как вообще можно так сгореть?!". ВИДЕО 18+
Артиллерист подразделения "Unit-A" бригады "Помста" с позывным "Абонент" показал кадры лесополосы, превратившейся в кладбище для российской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованном видео запечатлены десятки тел российских военных, которые уже превратились в скелеты.
Судя по кадрам, российское командование даже не пытается эвакуировать останки своих погибших солдат. Вся лесополоса на десятки метров вперед усыпана костями оккупантов, вторгшихся на украинскую землю.
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