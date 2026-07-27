Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 440 580 человек (+1 590 за сутки), 12 225 танков, 46 831 артиллерийская система, 25 032 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 440 580 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 225 (+8) шт.

боевых бронированных машин – 25 032 (+13) шт.

артиллерийских систем – 46 831 (+37) шт.

РСЗО – 1 969 (+0) шт.

средства ПВО – 1 519 (+1) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземные робототехнические комплексы – 2 038 (+7) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) шт.

крылатые ракеты – 4 950 (+6) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 126 302 (+491) шт.

специальная техника – 4 472 (+7) ед.

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