РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14215 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
2 872 9

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 440 580 человек (+1 590 за сутки), 12 225 танков, 46 831 артиллерийская система, 25 032 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 440 580 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 225 (+8) шт.
  • боевых бронированных машин – 25 032 (+13) шт.
  • артиллерийских систем – 46 831 (+37) шт.
  • РСЗО – 1 969 (+0) шт.
  • средства ПВО – 1 519 (+1) шт.
  • самолетов – 439 (+0) шт.
  • вертолетов – 354 (+0) шт.
  • наземные робототехнические комплексы – 2 038 (+7) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) шт.
  • крылатые ракеты – 4 950 (+6) шт.
  • корабли / катера – 34 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 126 302 (+491) шт.
  • специальная техника – 4 472 (+7) ед.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы 73-го морского центра ССО захватили вражескую лодку и взяли в плен 5 оккупантов. ВИДЕО

Потери врага на утро 27 июня

Автор: 

армия РФ (23804) Генштаб ВС (8508) ликвидация (4494) уничтожение (10401)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 