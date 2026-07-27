Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 440 580 человек (+1 590 за сутки), 12 225 танков, 46 831 артиллерийская система, 25 032 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 440 580 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 440 580 (+1 590) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 225 (+8) шт.
- боевых бронированных машин – 25 032 (+13) шт.
- артиллерийских систем – 46 831 (+37) шт.
- РСЗО – 1 969 (+0) шт.
- средства ПВО – 1 519 (+1) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземные робототехнические комплексы – 2 038 (+7) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 429 555 (+1 269) шт.
- крылатые ракеты – 4 950 (+6) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 126 302 (+491) шт.
- специальная техника – 4 472 (+7) ед.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль