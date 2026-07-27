Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 440 580 осіб (+1 590 за добу), 12 225 танків, 46 831 артсистема, 25 032 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 440 580 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 440 580 (+1 590) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 225 (+8) од.

бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од.

артилерійських систем – 46 831 (+37) од.

РСЗВ – 1 969 (+0) од.

засоби ППО 1 519 (+1) од.

літаків – 439 (+0) од.

гелікоптерів – 354 (+0) од.

наземні робототехнічні комплекси – 2 038 (+7) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од.

крилаті ракети – 4 950 (+6) од.

кораблі / катери – 34 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491) од.

спеціальна техніка – 4 472 (+7) од.

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