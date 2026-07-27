Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 440 580 осіб (+1 590 за добу), 12 225 танків, 46 831 артсистема, 25 032 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 440 580 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 440 580 (+1 590) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 225 (+8) од.
- бойових броньованих машин – 25 032 (+13) од.
- артилерійських систем – 46 831 (+37) од.
- РСЗВ – 1 969 (+0) од.
- засоби ППО 1 519 (+1) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 2 038 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 429 555 (+1 269) од.
- крилаті ракети – 4 950 (+6) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 126 302 (+491) од.
- спеціальна техніка – 4 472 (+7) од.
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