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Спецпризначенці 73-го морського центру ССО захопили ворожий човен і взяли в полон 5 окупантів. ВIДЕО
Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на Дніпрі, під час якої захопили ворожий човен і взяли в полон 5 російських військових.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку українських спецпризначенців. Військовослужбовці миттєво зреагували, перейшли до активних дій та встановили контроль над плавзасобом.
У результаті спецоперації українські воїни захопили ворожий човен, а також узяли в полон п'ятьох російських окупантів.
Кадри спецоперації опубліковано у соцмережах.
Топ коментарі
+9 Владислав Сварчевський
показати весь коментар26.07.2026 15:45 Відповісти Посилання
+7 Роман Кокоровець #551105
показати весь коментар26.07.2026 15:25 Відповісти Посилання
+6 Яр Холодний
показати весь коментар26.07.2026 15:27 Відповісти Посилання
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