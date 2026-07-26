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Новини Відео Полонені окупанти
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Спецпризначенці 73-го морського центру ССО захопили ворожий човен і взяли в полон 5 окупантів. ВIДЕО

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на Дніпрі, під час якої захопили ворожий човен і взяли в полон 5 російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку українських спецпризначенців. Військовослужбовці миттєво зреагували, перейшли до активних дій та встановили контроль над плавзасобом.

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У результаті спецоперації українські воїни захопили ворожий човен, а також узяли в полон п'ятьох російських окупантів.

Кадри спецоперації опубліковано у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (21946) ССО Сили спеціальних операцій (733) полонені (2489) 73-й морський центр спецоперацій (16) Дніпро річка (37)
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Топ коментарі
+9
Раки без їжі...
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26.07.2026 15:45 Відповісти
+7
ну руку можно було і зламати звісно випадково , щоб зброю не міг більше тримати .
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26.07.2026 15:25 Відповісти
+6
Човен, хоч, цілим затрофеїли? Нам теж згодиться...
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26.07.2026 15:27 Відповісти

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