Спецпризначенці 73-го морського центру ССО захопили ворожий човен і взяли в полон 5 окупантів. ВIДЕО

Бійці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію на Дніпрі, під час якої захопили ворожий човен і взяли в полон 5 російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, човен окупантів проходив повз заздалегідь підготовлену засідку українських спецпризначенців. Військовослужбовці миттєво зреагували, перейшли до активних дій та встановили контроль над плавзасобом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У результаті спецоперації українські воїни захопили ворожий човен, а також узяли в полон п'ятьох російських окупантів.

Кадри спецоперації опубліковано у соцмережах.

Дивіться також: Бійці 6-го полку ССО Rangers штурмом захопили ворожий об’єкт, ліквідувавши окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 8-го полку ССО під час нальоту на позицію окупантів ліквідували одного загарбника та взяли в полон двох. ВIДЕО