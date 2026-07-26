Спецназовцы 73-го морского центра ССО захватили вражескую лодку и взяли в плен 5 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию на Днепре, в ходе которой захватили вражескую лодку и взяли в плен 5 российских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лодка оккупантов проходила мимо заранее подготовленной засады украинских спецназовцев. Военнослужащие мгновенно отреагировали, перешли к активным действиям и установили контроль над плавсредством.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате спецоперации украинские военные захватили вражескую лодку, а также взяли в плен пятерых российских оккупантов.

Кадры спецоперации опубликованы в соцсетях.

Смотрите также: Бойцы 6-го полка ССО Rangers штурмом захватили вражеский объект, ликвидировав оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы 8-го полка ССО во время налета на позицию оккупантов ликвидировали одного захватчика и взяли в плен двоих. ВИДЕО