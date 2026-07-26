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Спецназовцы 73-го морского центра ССО захватили вражескую лодку и взяли в плен 5 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию на Днепре, в ходе которой захватили вражескую лодку и взяли в плен 5 российских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лодка оккупантов проходила мимо заранее подготовленной засады украинских спецназовцев. Военнослужащие мгновенно отреагировали, перешли к активным действиям и установили контроль над плавсредством.

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В результате спецоперации украинские военные захватили вражескую лодку, а также взяли в плен пятерых российских оккупантов.

Кадры спецоперации опубликованы в соцсетях.

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армия РФ (23798) ССО (689) пленные (2376) 73-й морской центр спецопераций (16) Днепр река (24)
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Топ комментарии
+7
Раки без їжі...
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26.07.2026 15:45 Ответить
+5
ну руку можно було і зламати звісно випадково , щоб зброю не міг більше тримати .
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26.07.2026 15:25 Ответить
+5
Човен, хоч, цілим затрофеїли? Нам теж згодиться...
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26.07.2026 15:27 Ответить

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