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Спецназовцы 73-го морского центра ССО захватили вражескую лодку и взяли в плен 5 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ провели успешную операцию на Днепре, в ходе которой захватили вражескую лодку и взяли в плен 5 российских военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, лодка оккупантов проходила мимо заранее подготовленной засады украинских спецназовцев. Военнослужащие мгновенно отреагировали, перешли к активным действиям и установили контроль над плавсредством.
В результате спецоперации украинские военные захватили вражескую лодку, а также взяли в плен пятерых российских оккупантов.
Кадры спецоперации опубликованы в соцсетях.
Топ комментарии
+7 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий26.07.2026 15:45 Ответить Ссылка
+5 Роман Кокоровець #551105
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+5 Яр Холодний
показать весь комментарий26.07.2026 15:27 Ответить Ссылка
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