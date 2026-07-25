Бойцы 6-го полка ССО Rangers штурмом захватили вражеский объект, ликвидировав оккупантов
Бойцы 6-го полка Сил специальных операций "Рейнджерс" совершили смелый налёт на вражеский объект на одном из оперативных направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе проведения специальной операции украинские военные применили FPV-дроны и ручные гранаты для подавления противника, после чего перешли к штурмовым действиям.
Действуя решительно и навязав противнику свой темп боя, спецназовцы не оставили оккупантам шансов на организованное сопротивление.
В результате быстрых и скоординированных действий противник был ликвидирован, а вражеский объект перешел под контроль операторов 6-го полка ССО Rangers.
Видео боевых действий обнародовали Силы специальных операций ВСУ.
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