Бійці 6-го полку ССО Rangers штурмом захопили ворожий об’єкт, ліквідувавши окупантів. ВIДЕО

Оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій Rangers здійснили зухвалий наліт на ворожий об'єкт на одному з операційних напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час проведення спеціальної операції українські воїни застосували FPV-дрони та ручні гранати для придушення противника, після чого перейшли до штурмових дій.

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Діючи рішуче та нав'язавши ворогу власний темп бою, спецпризначенці не залишили окупантам шансів на організований опір.

У результаті швидких і скоординованих дій противника було ліквідовано, а ворожий об'єкт перейшов під контроль операторів 6-го полку ССО Rangers.

Відео бойової роботи оприлюднили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

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