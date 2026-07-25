Прикордонники підрозділу PRIME знищили 2 російські БпЛА "Гарпія-А1" дронами-перехоплювачами STING. ВIДЕО

Оператори дронів екіпажів підрозділу PRIME 5-го прикордонного загону перехопили та знищили 2 російські дрони-камікадзе "Гарпія-А1".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження повітряних цілей під час атаки противника на Північно-Слобожанському напрямку українські захисники застосували дрони-перехоплювачі STING, розроблені командою "Дикі шершні".

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Унаслідок точних перехоплень обидва російські безпілотники були знищені у повітрі ще до досягнення своїх цілей.

Відео опублікували "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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