Дронарі "Фенікса" розтрощили танк, САУ "Акація" та РСЗВ "Град" окупантів. ВIДЕО
Оператори-прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали серії успішних ударів по вогневій та логістичній техніці російських окупантів у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти ударних дронів уразили танк, самохідну артилерійську установку "Акація", реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також низку логістичної техніки противника.
Знищення бронетехніки, артилерії та транспортних засобів суттєво знижує бойові можливості російських військ і ускладнює їхнє матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.
Відео опублікувано у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.
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