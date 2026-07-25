Дронарі "Фенікса" розтрощили танк, САУ "Акація" та РСЗВ "Град" окупантів. ВIДЕО

Оператори-прикордонники підрозділу "Фенікс" завдали серії успішних ударів по вогневій та логістичній техніці російських окупантів у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойових вильотів пілоти ударних дронів уразили танк, самохідну артилерійську установку "Акація", реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також низку логістичної техніки противника.

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Знищення бронетехніки, артилерії та транспортних засобів суттєво знижує бойові можливості російських військ і ускладнює їхнє матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.

Відео опублікувано у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

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