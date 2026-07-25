Дроноводители "Феникса" разгромили танк, САУ "Акация" и РСЗО "Град" оккупантов
Операторы-пограничники подразделения "Феникс" нанесли серию успешных ударов по огневой и логистической технике российских оккупантов в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов пилоты ударных дронов поразили танк, самоходную артиллерийскую установку "Акация", реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", а также ряд объектов логистической техники противника.
Уничтожение бронетехники, артиллерии и транспортных средств существенно снижает боевые возможности российских войск и затрудняет их материально-техническое обеспечение на этом участке фронта.
Видео опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.
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