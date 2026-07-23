Пограничники подразделения "Фенікс" уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью 50 миллионов долларов. ВИДЕО
Украинские пограничники нанесли очередной сокрушительный удар по ПВО российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения "Фенікс" успешно уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" на Донецком направлении.
Стоимость уничтоженной вражеской системы оценивается ориентировочно в 50 миллионов долларов. Благодаря точной работе аэроразведки и операторов ударных дронов дорогостоящая техника захватчиков была выведена из строя, что существенно ослабит защиту российских войск в этом секторе.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль