Пограничники подразделения "Фенікс" уничтожили российский ЗРК "Бук-М3" стоимостью 50 миллионов долларов. ВИДЕО

Украинские пограничники нанесли очередной сокрушительный удар по ПВО российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы подразделения "Фенікс" успешно уничтожили новейший российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" на Донецком направлении.

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Стоимость уничтоженной вражеской системы оценивается ориентировочно в 50 миллионов долларов. Благодаря точной работе аэроразведки и операторов ударных дронов дорогостоящая техника захватчиков была выведена из строя, что существенно ослабит защиту российских войск в этом секторе.

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