Прикордонники підрозділу "Фенікс" знищили російський ЗРК "Бук-М3" вартістю $50 мільйонів. ВIДЕО

Українські прикордонники завдали чергового дошкульного удару по ППО російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці підрозділу "Фенікс" успішно знищили новітній російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" на Донецькому напрямку.

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Вартість знищеної ворожої системи оцінюється орієнтовно у 50 мільйонів доларів. Завдяки точній роботі аеророзвідки та операторів ударних дронів, дороговартісну техніку загарбників було виведено з ладу, що суттєво послабить захист російських військ у цьому секторі.

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