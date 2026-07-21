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Дронарі "Фенікса" знищили гаубиці "Мста-Б", "Гіацинт-Б" і РСЗВ "Град" на Добропільському напрямку. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Фенікс" на Добропільському напрямку завдали нищівних втрат російській артилерії, знищивши одразу кілька одиниць ворожого озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів на оприлюднених кадрах уразили гаубиці "Мста-Б" і "Гіацинт-Б", реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", а також знищили техніку та завдали втрат живій силі противника.

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Виявлення та знищення техніки з особовим складом противника здійснили оператори ударних дронів прикордонного підрозділу під час бойових вильотів у смузі своєї відповідальності.

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Автор: 

армія рф (21571) ДПСУ Держприкордонслужба (6817) прикордонники (1276) знищення (10592) Запорізька область (5138) артилерія (928) РСЗВ (313) дрони (8743) Пологівський район (442) Добропілля (7)
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