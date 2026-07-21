Бійці бригади "Хижак" за годину збили 8 російських FPV-дронів на оптоволокні зі стрілецької зброї. ВIДЕО

Бійці зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції за одну годину збили вісім російських FPV-дронів на оптоволокні на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищували ворожі безпілотники зі стрілецької зброї під час атаки на позиції Сил оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах видно, як російські FPV-дрони вибухають у повітрі після влучних пострілів українських бійців.

Військовослужбовці зазначають, що кількість ворожих безпілотників на цій ділянці фронту постійно зростає. За їхніми словами, це один із найнебезпечніших напрямків, де нерідко FPV-дрони доводиться збивати за лічені метри від себе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці запускають у тил окупантів ударний дрон на аеростаті у формі чорного мішка. ВIДЕО

Дивіться також: Українські розвідники заскочили зненацька окупанта, який спав на позиції, та ліквідували його. ВIДЕО