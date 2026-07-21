УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13365 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських безпілотників Костянтинівський напрямок
908 1

Бійці бригади "Хижак" за годину збили 8 російських FPV-дронів на оптоволокні зі стрілецької зброї. ВIДЕО

Бійці зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції за одну годину збили вісім російських FPV-дронів на оптоволокні на Костянтинівському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищували ворожі безпілотники зі стрілецької зброї під час атаки на позиції Сил оборони.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах видно, як російські FPV-дрони вибухають у повітрі після влучних пострілів українських бійців.

Військовослужбовці зазначають, що кількість ворожих безпілотників на цій ділянці фронту постійно зростає. За їхніми словами, це один із найнебезпечніших напрямків, де нерідко FPV-дрони доводиться збивати за лічені метри від себе.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці запускають у тил окупантів ударний дрон на аеростаті у формі чорного мішка. ВIДЕО

Дивіться також: Українські розвідники заскочили зненацька окупанта, який спав на позиції, та ліквідували його. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21571) Нацполіція (15858) знищення (10592) Донецька область (11539) ЗСУ (9027) дрони (8743) Краматорський район (1365) Костянтинівка (619)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 