Бійці бригади "Хижак" за годину збили 8 російських FPV-дронів на оптоволокні зі стрілецької зброї. ВIДЕО
Бійці зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції за одну годину збили вісім російських FPV-дронів на оптоволокні на Костянтинівському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники знищували ворожі безпілотники зі стрілецької зброї під час атаки на позиції Сил оборони.
На оприлюднених кадрах видно, як російські FPV-дрони вибухають у повітрі після влучних пострілів українських бійців.
Військовослужбовці зазначають, що кількість ворожих безпілотників на цій ділянці фронту постійно зростає. За їхніми словами, це один із найнебезпечніших напрямків, де нерідко FPV-дрони доводиться збивати за лічені метри від себе.
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