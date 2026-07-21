Українські розвідники заскочили зненацька сплячого на позиції окупанта та ліквідували його. ВIДЕО
Українські розвідники провели успішні заходи з зачистки ворожих позицій на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри бойової роботи бійців Сил оборони.
На відео зафіксовано, як розвідгрупа зі стрілецької зброї знищує російського окупанта, який спав на позиції у лісосмузі. Після успішної ліквідації противника українські воїни провели огляд території та забрали трофеї з інших загарбників, раніше знищених ударами FPV-дронів.
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