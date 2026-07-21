Украинские разведчики застали врасплох спящего на позиции оккупанта и ликвидировали его. ВИДЕО
Украинские разведчики провели успешные операции по зачистке вражеских позиций на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры боевых действий бойцов Сил обороны.
На видео запечатлено, как разведгруппа с помощью стрелкового оружия уничтожает российского оккупанта, спавшего на позиции в лесополосе. После успешной ликвидации противника украинские воины провели осмотр территории и забрали трофеи у других захватчиков, ранее уничтоженных ударами FPV-дронов.
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