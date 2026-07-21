Бійці запускають у тил окупантів ударний дрон на аеростаті у формі чорного мішка. ВIДЕО

Оператори БпЛА зі складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил ЗСУ демонструють нестандартні та ефективні підходи до нищення окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни продемонстрували процес запуску безпілотників за допомогою аеростатів, які відправляються в тил ворога.

Поєднання повітряних куль та FPV-дронів дозволяє суттєво збільшити дальність застосування та досягати результатів у глибокому тилу протиповітряної оборони РФ, викликаючи паніку та скарги в лавах окупантів.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Також дивіться: Росіянин показує пожежі у Підмосков’ї і збирається збивати дрони із рогатки: "Вдруг попаду в крыло или винт". ВIДЕО