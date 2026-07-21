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Бійці запускають у тил окупантів ударний дрон на аеростаті у формі чорного мішка. ВIДЕО

Оператори БпЛА зі складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил ЗСУ демонструють нестандартні та ефективні підходи до нищення окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни продемонстрували процес запуску безпілотників за допомогою аеростатів, які відправляються в тил ворога.

Поєднання повітряних куль та FPV-дронів дозволяє суттєво збільшити дальність застосування та досягати результатів у глибокому тилу протиповітряної оборони РФ, викликаючи паніку та скарги в лавах окупантів.

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армія рф (21571) технології (1121) знищення (10592) дрони (8743) Повітряні сили (3569)
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Топ коментарі
+5
ну й навіщо палитись ?
запускайте собі вночі ті чорні мішки й кацапи не здогадаються як дрон до них долетів.
тепер же отримаєте такі самі чорні мішки на свою голову

дешевий ЗЄльоний піар наше всьо !

.
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21.07.2026 15:45 Відповісти
+2
а автор цеї новини - Ти довбойоб?
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21.07.2026 15:49 Відповісти
+2
Ви думали, що це велика військова таємниця? Про це писали вже давно. Єдине, що чорний мішок - це веселий тролінг.
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21.07.2026 15:58 Відповісти

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