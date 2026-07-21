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Бойцы запускают в тыл оккупантов ударный дрон на аэростате в форме черного мешка. ВИДЕО

Операторы БПЛА из состава Объединенной стрелковой бригады Воздушных Сил ВСУ демонстрируют нестандартные и эффективные подходы к уничтожению оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные продемонстрировали процесс запуска беспилотников с помощью аэростатов, которые отправляются в тыл врага.

Сочетание воздушных шаров и FPV-дронов позволяет существенно увеличить дальность применения и достигать результатов в глубоком тылу противовоздушной обороны РФ, вызывая панику и недовольство в рядах оккупантов.

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Автор: 

армия РФ (23351) технологии (769) уничтожение (10273) дроны (7642) Воздушные силы (3236)
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Топ комментарии
+3
ну й навіщо палитись ?
запускайте собі вночі ті чорні мішки й кацапи не здогадаються як дрон до них долетів.
тепер же отримаєте такі самі чорні мішки на свою голову

дешевий ЗЄльоний піар наше всьо !

.
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21.07.2026 15:45 Ответить
+2
а автор цеї новини - Ти довбойоб?
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21.07.2026 15:49 Ответить
+2
Ви думали, що це велика військова таємниця? Про це писали вже давно. Єдине, що чорний мішок - це веселий тролінг.
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21.07.2026 15:58 Ответить

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