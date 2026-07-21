Бойцы запускают в тыл оккупантов ударный дрон на аэростате в форме черного мешка. ВИДЕО

Операторы БПЛА из состава Объединенной стрелковой бригады Воздушных Сил ВСУ демонстрируют нестандартные и эффективные подходы к уничтожению оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, военные продемонстрировали процесс запуска беспилотников с помощью аэростатов, которые отправляются в тыл врага.

Сочетание воздушных шаров и FPV-дронов позволяет существенно увеличить дальность применения и достигать результатов в глубоком тылу противовоздушной обороны РФ, вызывая панику и недовольство в рядах оккупантов.

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